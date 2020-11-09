Баку, , 08:29 — REGNUM Режим прекращения огня на границе Армении и Азербайджана был нарушен армянской стороной. Об этом 9 ноября заявили в пресс-службе азербайджанского минобороны.

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«Подразделения армянских вооруженных сил вновь подвергли обстрелу из минометов и стрелкового оружия позиции подразделений азербайджанской армии на армяно-азербайджанской государственной границе», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что с вечера 8 ноября до 00:50 (23:50 8 ноября мск) 9 ноября по позициям азербайджанской армии в Товузском и Кедабекском районах Азербайджана велся периодический обстрел с армянской стороны.

Как передавало ИА REGNUM, 8 ноября пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) вооруженных сил Азербайджана были сбиты на северо-западе Степанакерта.