Степанакерт, , 20:33 — REGNUM Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) вооруженных сил Азербайджана сбиты на северо-западе Степанакерта 8 ноября. Об этом сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян в Telegram-канале.

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«Подразделения ПВО армии обороны около 19:30 (18:30 мск) сбили два беспилотника ВС Азербайджана в северо-западной части Степанакерта», — отметила она.

Как передавало ИА REGNUM, 8 ноября в минобороны Азербайджана сообщили, что вооруженные силы страны активизировали наступательные операции в Ходжавендском районе.

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