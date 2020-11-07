Берлин, , 21:55 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена с победой на выборах. Об этом 7 ноября сообщили в пресс-службе главы немецкого правительства.

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«Рада будущему сотрудничеству с президентом Байденом», — отметил пресс-секретарь Меркель Штеффен Зайберт.

С аналогичным обращением выступил и президент Германии Фарнк-Вальтер Штайнмайер.

Напомним, несмотря на поздравления в адрес Байдена со стороны руководства Германии, президентские выборы в США еще не завершены. О победе кандидата от демократов поспешили объявить американские СМИ, что не является областью их компетенции.