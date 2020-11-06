Баку, , 14:19 — REGNUM Четыре города, три поселка и 200 населенных пунктов взяли под контроль в Нагорном Карабахе ВС Азербайджана. Об этом 6 ноября заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов во время заседания Совета глав правительств СНГ, прошедшего в режиме видеоконференции.

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«На сегодняшний день от оккупации освобождены четыре города, три поселка, а также более 200 населенных пунктов», — сказал он.

Также Асадов подчеркнул, что Баку сделает с привлечение экспертов международного сообщества «инвентаризацию и оценку ущерба на основе вещественных доказательств», при которой будут использованы фото‑ и видеоматериалы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минобороны Азербайджана заявили, что информация о том, что азербайджанские ВС подвергают обстрелу столицу Нагонного Карабаха — город Степанакерт, не соответствует действительности.