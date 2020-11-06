Баку, , 13:10 — REGNUM Информация о том, что азербайджанские ВС подвергают обстрелу столицу Нагонного Карабаха — город Степанакерт, не соответствует действительности. Об этом 6 ноября сообщает минобороны Азербайджана на своей странице в соцсети Twitter.

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«Информация армянских СМИ о якобы обстреле Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта — ред.) азербайджанской армией является целенаправленно распространенной дезинформацией», — говорится в сообщении.

Также в нем заявляется, что с помощью таких сообщений армянская сторона «пытается отвлечь внимание от своих военных преступлений».

Как передавало ИА REGNUM, ранее Единый информационный центр при правительстве Армении сообщил, что в данный момент ВС Азербайджана начали обстрел столицы Нагорно-Карабахской республики (НКР) — города Степанакерт — с применением кассетных бомб.