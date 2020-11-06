Ереван, , 11:43 — REGNUM В данный момент ВС Азербайджана начали обстрел столицы Нагорно-Карабахской республики (НКР) — города Степанакерт — с применением кассетных бомб. Об этом 6 ноября сообщает Единый информационный центр при правительстве Армении со ссылкой на госслужбу по чрезвычайным ситуациям НКР.

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«Степанакерт обстреливается кассетными бомбами», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что целью обстрела со азербайджанской стороны являются жилые дома города, а также гражданская и общественная инфраструктура.

При этом отмечается, что данных о пострадавших в результате обстрела пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время ведется интенсивная артиллерийская стрельба на юго-востоке Степанакерта.