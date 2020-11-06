Вашингтон, , 11:22 — REGNUM Социальная сеть Twitter продолжает ставить под сомнение некоторые посты действующего президента США Дональда Трампа относительно выборов в США и их итогах. Так, на сегодняшний день уже двенадцать твитов американского лидера помечены как «содержащие спорный контент».

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Так, в частности, последней такой записью в соцсети у главы Белого дома стало его заявление о победе на выборах президента США в том, случае если будут подсчитаны все «законные голоса». Twitter скрыл содержание поста и поместил предупреждение.

«Этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии», — говорится в предупреждении.

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Таким же образом помечены, в частности, и заявления Трампа о том, что любые голоса, которые будут направлены после выборов, не будут зачтены. В числе скрытых оказалось и голословное требование главы Белого дома «прекратить мошенничество» пи подсчёте голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, президентские выборы в США состоялись 3 ноября. На высший руководящий пост претендуют бывший вице-президент, кандидат от Демократической партии Джозеф Байден и действующий глава Белого дома, республиканец Дональд Трамп. Последний пока набрал меньше голосов выборщиков, но подсчёт ещё продолжается.