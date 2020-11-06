Баку, , 10:28 — REGNUM Город Тертер и несколько сел на территории Тертерского и Геранбойского районов Азербайджана были обстреляны со стороны ВС Армении. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба азербайджанского минобороны.

«6 ноября с 08:00 (07:00 мск) подразделения вооруженных сил Армении подвергают обстрелу город Тертер, села Газьян и Гусанли этого района», — говорится в сообщении.

Кроме этого, указывается, что ВС Азербайджана предпринимают по этому поводу «адекватные ответные меры» и утверждается, что также с армянской стороны было обстреляно село Тапгарагоюнлу в Геранбойском районе.

Как передавало ИА REGNUM, ранее государственная служба по чрезвычайным ситуациям Нагорно-Карабахской Республики сообщила, что в результате ночного обстрела со стороны ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе погибли три мирных жителя.