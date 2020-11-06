Степанакерт, , 09:22 — REGNUM В результате ночного обстрела со стороны ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе погибли три мирных жителя. Об этом 6 ноября сообщает государственная служба по чрезвычайным ситуациям Нагорно-Карабахской Республики (НКР) на своей странице в соцсети Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нагорный Карабах: перемирие только на бумаге – все новости»

Как отмечается госслужба НКР, в ночь на 6 ноября в мирных населенных пунктах Нагорного Карабаха была неспокойная обстановка.

«Азербайджано-турецкие силы всю ночь держали под интенсивным огнем города Шуши и Степанакерт», — уточняется в сообщении.

Также указывается, что из-за обстрела с применением ракет в городе Шуши произошло возгорание нескольких жилых домов, а в Степанакерте — есть разрушения.

«По предварительным данным, среди гражданского населения есть трое погибших», — говорится в заявлении и добавляется, что в местах разрушений работают спасательные бригады.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-служба минобороны Азербайджана сообщили, что в ходе военных действий в Нагорном Карабахе, неся потери в живой силе и военной технике, армянские ВС вынуждены были отступить.