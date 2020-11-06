История вопроса

Специальный трибунал по Косово (официальное название Специальные палаты Специальной прокуроры международного суда по преступлениям в Косово) был создан в 2011 году после заслушивания в Парламентской ассамблее Совета Европы доклада швейцарского правозащитника Дика Марти о преступлениях УЧК (алб. Армия освобождения Косово) против мирного населения, до этого получивших скандальную известность из-за книги бывшего прокурора Международных трибуналов по Руанде и Бывшей Югославии Карлы дель Понте "Охота. Я и военные преступники".



Почти десять лет Трибунал не предпринимал каких-либо активных шагов, однако в 2019 году было опубликовано (но не подтверждено) обвинение в отношении одного из лидеров УЧК Рамуша Харадиная, что повлекло за собой смену власти в Косово. Всплеск деятельности Специального трибунала в 2020 году связывают со стремлением Евросоюза оказать давление на Косово с целью не допустить перехода лидерства в диалоге по косовскому урегулированию к США.



24 июня 2020 года Трибунал опубликовал обвинительный акт в отношении политического лидера УЧК, президента Косово Хашима Тачи и главы Демократической партии Косово, бывшего главы разведслужбы УЧК, Кадри Весели, что привело к отмене встречи Тачи с президентом Сербии Александром Вучичем в Вашингтоне. 3 сентября было опубликовано обвинение в отношении бывшего начальника штаба УЧК Агима Чеку.



24 сентября Специальный трибунал впервые подтвердил обвинение в отношении бывшего бойца УЧК. Им стал бывший руководитель разведывательной службы УЧК и предшественник Кадри Весели на этом посту Салих Мустафа. Мустафе предъявлено обвинение в пытках, незаконном удержании лиц и резне в деревне Злаш, учиненной в период с 1 по 19 апреля 1999 года.



26 сентября представители миссии Евросоюза по установлению верховенства права в Косово (ЕВЛЕКС) провели операцию по аресту главы Организации ветеранов борьбы УЧК Хюсни Гюцати и его заместителя на посту этой организации Насима Харадиная. Их обвиняют в запугивании свидетелей, осуществлении кровной месте и нарушении процедуры суда, предусмотренной уголовным кодексом Косово. Из офиса организации были изъяты несколько компьютеров.



После подтверждения обвинений заявки на участие в судебном процессе могут подавать лица, которые могут доказать, что лично потерпели физический, моральный или материальный ущерб вследствие преступлений, совершенных обвиняемыми. В случае одобрения заявки трибуналом, лицу будет присвоен статус жертвы и обеспечена защита.



Работа Специального трибунала воспринимается политической элитой Косово, выросшей из УЧК, как угроза собственной безопасности. В Гааге отмечают, что косовские политики, в том числе Кадри и Весели, оказывают всяческое сопротивление работе Трибунала и запугивают свидетелей. Тем не менее, благодаря поддержке Евросоюза Трибунал способен оказывать серьезное давление на руководство Косово и, возможно, ему удастся сделать то, что не удалось МТБЮ - доказать вину лидеров УЧК в преступлениях против человечности.