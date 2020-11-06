Берлин, 6 ноября 2020, 09:35 — REGNUM МИД Германии 5 ноября направил немецкому новостному изданию Deutsche Welle заявление в связи с подтверждением обвинений в отношении президента самопровозглашенного Косово Хашима Тачи и его соратников по УЧК (алб. Армия освобождения Косово) Кадри Весели, Якупа Красничи и Реджепа Селими.
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В немецком МИД высоко оценили готовность Тачи к сотрудничеству со следствием: «Раскрытие военных преступлений необходимо и является частью косоварской поддержки правового государства».
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В Берлине подчеркнули важность торжества правосудия как важного фактора для установления общественного мира:
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