Берлин, 6 ноября 2020, 09:35 — REGNUM МИД Германии 5 ноября направил немецкому новостному изданию Deutsche Welle заявление в связи с подтверждением обвинений в отношении президента самопровозглашенного Косово Хашима Тачи и его соратников по УЧК (алб. Армия освобождения Косово) Кадри Весели, Якупа Красничи и Реджепа Селими.

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В немецком МИД высоко оценили готовность Тачи к сотрудничеству со следствием: «Раскрытие военных преступлений необходимо и является частью косоварской поддержки правового государства».

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В Берлине подчеркнули важность торжества правосудия как важного фактора для установления общественного мира:

В обществе не может быть долгосрочного мира, пока прошлые несправедливости не встретятся с правосудием. Германия убеждена, что борьба с безнаказанностью во многих частях света посредством международных судов является частью ответственной внешней политики. Поэтому Германия поддерживает работу Специального трибунала по Косово финансово и политически и направляет туда сотрудников. Косово — важный партнер, с которым мы тесно сотрудничаем, и которого поддерживаем на его европейском пути.
Заявление МИД Германии после подтверждения обвинений в отношении президента Косово Хашима Тачи

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