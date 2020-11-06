Баку, , 08:59 — REGNUM В ходе военных действий в Нагорном Карабахе, неся потери в живой силе и военной технике, армянские ВС вынуждены были отступить. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

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"В течение дня 5 ноября и в ночь на 6 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных стрелковых оружий, пушек и минометов позиции подразделений азербайджанской армии и наши населенные пункты на различных направлениях фронта», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что военные действия на линии соприкосновения в Карабахе велись с разной интенсивностью, продолжаясь в основном на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях.

«Противник, понеся потери в живой силе и военной технике на различных участках фронта, вынужден был отступить», — утверждается в сообщении.

Кроме того, добавляется, что в данный момент продолжаются военные действия и заявляется, что «наши войска контролируют оперативную обстановку».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе азербайджанского минобороны заявили, что армянские ВС нарушили режим прекращения огня на границе с Азербайджаном.