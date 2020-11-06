Баку, , 08:38 — REGNUM Армянские ВС нарушили режим прекращения огня на границе с Азербайджаном. Об этом 6 ноября говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского минобороны.

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«Армения нарушила режим прекращения огня на государственной границе», — заявляется в сообщении.

Также уточняется, что подразделения Армении обстреляли позиции армии Азербайджана из минометов и стрелкового оружия на границе между двумя странами.

«Начиная с ночи с 5 на 6 ноября до 05:00 утра (04:00 мск) позиции наших воинских подразделений, расположенных в Товузском, Кедабекском и Дашкесанском районах Азербайджана периодически обстреливались противником со стороны Бердского, Чамбаракского и Варденисского районов Армении», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава правительства Канады Джастин Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе в ходе телефонных переговоров.