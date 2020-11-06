Оттава, , 05:28 — REGNUM Глава правительства Канады Джастин Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе в ходе телефонных переговоров, сообщает пресс-служба канадского премьер-министра.

Отмечается, что в ходе беседы Трюдо и Макрон подчеркнули приверженность мирному урегулированию конфликта в Арцахе и выступили за политические методы решения. Также в ходе переговоров обсуждалась борьба с международным терроризмом. Трюдо выразил соболезнование французскому народу в связи с недавними терактами.

«Лидеры согласились с важностью защиты свободы выражения и прав человека, а также заявили о приверженности борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом», — отмечает пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон решил усилить французские пограничные войска в связи с угрозой терроризма. По его распоряжению численность погранвойск Франции вырастет с 2400 до 4800 военнослужащих.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон объявил об увеличении численности пограничных войск Франции