Москва, , 14:53 — REGNUM Тот из кандидатов в президенты США, кого в итоге объявят проигравшим, не смирится со своим поражением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 ноября заявил эксперт Изборского клуба Сергей Черняховский.

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«Уже достаточно очевидно, что тот, кого объявят проигравшим, с этим не смирится. Вопрос в том, как он будет действовать. Здесь более-менее понятные шаги: у демократов это улица и попытка апеллировать в нижнюю палату, а у Трампа — в Верховный суд, — сказал Черняховский. — В то, что повторится сценарий 1860-года (речь идет о выборах президента США в 1860 году, результат которых привел к началу войны между северными и южными штатами Америки — прим. ИА REGNUM), я не особенно верю. В начало гражданской войны мало верится. Как-то не ассоциируется это всё с представлением об Америке».

Но в то же время эксперт обратил внимание на то, что в 1988 году любого, кто сказал бы, что через три года будет запрещена КПСС и СССР разделят на части, сочли бы «неумным шутником или просто сумасшедшим».

«Я особо в это (в распад США — прим. ИА REGNUM) не верю, но невероятным тоже считать не могу», — добавил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что президент США Дональд Трамп уже не может просто так выйти из политического противостояния с его соперником Джо Байденом.

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