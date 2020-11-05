Москва, , 12:55 — REGNUM Политический кризис в США только углубится в случае объявления победы Джо Байдена на выборах. Об этом 5 ноября заявил генеральный директор сайта «Антифашист» Сергей Заворотный на телеканале «Россия 24».

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"Трамп представляет глубинную Америку, расколотую Америку, ту часть, ту половину, которая категорически неприемлет (демократов). Там нет никакой ниточки, которой бы можно было эти (интересы) соединить. Я думаю, будет идти война на уничтожение. Трампа судебными делами будут уничтожать как политического лидера, который выражает интересы совсем другой Америки», — заявил Заворотный.

«Ни о каком компромиссе речи не идёт. Речь идёт об обострении всех фронтов — и юридическом, и уличном. Все рычаги, и Трамп будет всё использовать», — указал он.

После завершения ночи выборов в США в американских городах начались столкновения с участием сторонников Трампа, Байдена и активистов Black Lives Matter. В Нью-Йорке, например, полиция арестовала по крайней мере 20 человек, пытавшихся устроить беспорядки, кидая в полицейских мусор и разжигая огонь на улицах.