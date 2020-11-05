Москва, , 12:22 — REGNUM Пока продолжается подсчёт голосов на выборах главы Белого дома, администрация президента России предпочитает воздержаться от комментариев итогов избирательной кампании. Об этом сегодня, 5 ноября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В данном случае, конечно, мы предпочитаем взять паузу и дождаться какой-то ясности происходящего», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков также добавил, что любой комментарий РФ в США воспринимается как «красная тряпка для быка». Пресс-секретарь президента России отметил, что Соединённые Штаты сами разберутся в своих делах.

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Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента США состоялись 3 ноября. Подсчёт голосов продолжается. Кандидат на высший руководящий пост страны от Демократической партии Джозеф Байден, по последним данным, уже получил 264 голоса выборщиков из 270, необходимых для победы. У нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа пока 214 голоса выборщиков.

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Напомним, команда кандидата в президенты от демократов Джозефа Байдена уже запустила «сайт переходного периода», созданный с целью подготовки к передаче власти от действующего президента США Дональда Трампа.