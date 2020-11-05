Ереван, , 12:01 — REGNUM Нагорный Карабах не имеет будущего в составе Азербайджана. Об этом 5 ноября заявил на брифинге министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нагорный Карабах: перемирие только на бумаге – все новости»

«Сложившая ситуация еще больше подчеркивает, что Арцах (Нагорно-Карабахская Республика — ред.) не может иметь никакого будущего в составе Азербайджана. Не имел и не имеет», — сказал он.

Также глава МИД Армении отметил, что вхождение данной территории в состав Азербайджана, по его мнению, означало бы, что в Нагорном Карабахе не было бы армян. Последнего, как подчеркнул Мнацаканян, не будет и это, как он считает, в наибольшей степени очевидно на сегодняшний день.

Кроме того, армянский министр указал, что появление боевиков из-других стран в конфликте в Нагорном Карабахе может иметь самые серьезные последствия, как для самого региона, так и для территорий за его пределами.

«Это новые реалии, которые сформировали новые приоритеты в целях борьбы с терроризмом», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Армении Зограб Мнацаканян заявил, что на данный момент встреча с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева для проведения переговоров по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе не планируется.