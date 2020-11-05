Ереван, , 11:10 — REGNUM На данный момент встреча с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева для проведения переговоров по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе не планируется. Об этом 5 ноября сообщил на брифинге министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

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«Я не могу сказать, что на данный момент планируется встреча Пашиняна и Алиева», — заявил глава армянского МИД.

Также он уточнил, что для достижения соблюдения режима прекращения огня ведется обсуждение прежнего механизма — системы верификации нарушений, выявления и проверки таковых с использованием технических средств.

«Эта система остается нашим приоритетом. Не могу сказать, что мы уже достигли результата, но это для нас важнейший вопрос», — указал Мнацаканян.

Как передавало ИА REGNUM, ранее официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что подразделения ВС Азербайджана подвергли утром 5 ноября обстрелу города Шуши и Мартуни в Нагорном Карабахе.