Москва, , 16:10 — REGNUM Россия делает все от нее зависящее для того, чтобы конфликт на Южном Кавказе был завершен и сохранены жизни людей. Об этом 4 ноября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями религиозных конфессий.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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"Вы знаете, Россия делает все, что от нас зависит, чтобы конфликт на Южном Кавказе был завершен как можно быстрее, чтобы сохранить жизни людей», — сказал глава российского государства, добавив, что в настоящее время эти стоящие друг против друга люди, к сожалению, видят друг друга в прицелах оружия и используют его друг против друга.

Также российский лидер отметил, что цели, преследуемые сторонами конфликта в Нагорном Карабахе, могут быть достигнуты и мирным путем

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что межнациональная ситуация в ряде стран является сложной и нужно сделать все, чтобы избежать этого в России.