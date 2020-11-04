Москва, , 15:55 — REGNUM Межнациональная ситуация в ряде стран является сложной, и нужно сделать всё, чтобы избежать этого в России. Об этом 4 ноября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе открытия им встречи с представителями религиозных конфессий.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Ситуация в ряде стран сложная, мы видим это. И мы видим, к чему приводят действия разного рода провокаторов, тех, кто, прикрываясь свободой слова, оскорбляет чувства верующих, и тех, кто используют это как повод, чтобы оправдать насилие и нетерпимость», — сказал российский лидер.

Также он отметил, что в результате в обществе этих стран как снежный ком нарастают конфликты, которые могут «тлеть годами, десятилетиями».

«Мы вместе должны, обязаны делать всё возможное, чтобы в принципе исключить подобное развитие событий у нас в стране», — заявил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что межнациональный и межрелигиозный мир для такой огромной страны, как Россия, является основой основ.