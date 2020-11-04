Вашингтон, , 10:09 — REGNUM Согласно предварительным данным, на итоги выборов президента США окажет решающее влияние результат голосования в полудюжине американских штатов.

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По этим данным, в настоящее время действующий президент США Дональд Трамп лидирует в штатах Пенсильвании (20 выборщиков), Джорджия и Мичиган (по 16 выборщиков), Северная Каролина (15), Висконсин (10) и Аляска (3 выборщика).

Его оппонент — кандидат от американской Демпартии Джо Байден — является лидером в штатах Неваде (6 выборщиков).

В то же время, в настоящее время у Байдена, по данным Fox News, 238 выборщиков, а у Трампа 213, и они оба имеют ещё шансы стать победителями выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о своей уверенности в победе на выборах президента США заявил кандидат от американской Демократической партии Джо Байден 4 ноября в своем телеобращении к жителям страны.