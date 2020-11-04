Ереван, 4 ноября 2020, 09:13 — REGNUM О сохранении на протяжении ночи стабильно напряженной ситуации по всем направлениям фронта сообщила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян 4 ноября на своем telegram-канале.
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Степанян уточнила, что вооруженные силы Азербайджана продолжали обстрел не только позиций армии Нагорно-Карабаской Республики, но и мирные населенные пункты. Представитель министерства обороны Армении также сообщила, что среди мирного населения есть пострадавшие.
Пресс-секретарь министерства обороны Армении отметила, что на данный момент продолжаются действия по окружению и ликвидации группы вооруженных сил Азербайджана.
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Напомним, ранее в министерстве обороны Азербйаджана отвергли заявление ВС Армении в обстреле ВС АзербайджанА Степанакерта и Шуши в Карабахе.
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