Ереван, , 09:13 — REGNUM О сохранении на протяжении ночи стабильно напряженной ситуации по всем направлениям фронта сообщила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян 4 ноября на своем telegram-канале.

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Степанян уточнила, что вооруженные силы Азербайджана продолжали обстрел не только позиций армии Нагорно-Карабаской Республики, но и мирные населенные пункты. Представитель министерства обороны Армении также сообщила, что среди мирного населения есть пострадавшие.

«После полуночи диверсионная группа противника попыталась достичь успеха в направлении Шуши, но встретила отпор подразделений Армии обороны и добровольцев. С большими потерями она отступила», — сообщает источник.

Пресс-секретарь министерства обороны Армении отметила, что на данный момент продолжаются действия по окружению и ликвидации группы вооруженных сил Азербайджана.

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Напомним, ранее в министерстве обороны Азербйаджана отвергли заявление ВС Армении в обстреле ВС АзербайджанА Степанакерта и Шуши в Карабахе.

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