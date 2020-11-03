Степанакерт, , 21:59 — REGNUM Войска Азербайджана обстреляли район роддома Степанакерта из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч», сообщает 3 ноября госслужба ЧС Нагорно-Карабахской Республики.

По утверждению ведомства, под обстрел также попали жилые дома, находящиеся возле роддома Степанакерта.

По предварительным данным, один мирный житель получил ранение и был доставлен в больницу.

Кроме того, в кварталах Шуши разорвались три ракеты РСЗО «Смерч», в результате загорелись два жилых дома.

Отмечено, что информация о раненых мирных жителях может быть неполной.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября Нагорно-Карабахская Республика заявляла о первом обстреле роддома в Степанакерте.

Напомним, с 27 сентября в зоне карабахского конфликта продолжаются интенсивные бои. Обе стороны обвиняют друг друга в ударах по мирному населению, жилым кварталам и гражданской инфраструктуре.

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