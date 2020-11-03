Вашингтон, , 16:53 — REGNUM На избирательных участках в США много людей, это вселяет «уверенность», заявил 3 ноября американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News.

Трамп «Это великолепно, такого раньше не было. Мы видим, что избиратели прислушались к призыву прийти на участки и голосовать».

По его словам, за него хорошо голосуют афроамериканцы и испаноговорящие жители США. Трамп отметил, что сказываются результаты теледебатов с его оппонентом Джо Байденом.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в день выборов 3 ноября в Twitter Трампа появился ролик с его танцами.

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