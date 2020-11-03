Вашингтон, , 09:01 — REGNUM В настоящее время в США нет свободы прессы, а есть замалчивание событий. Об этом 3 ноября заявил президент США Дональд Трамп в ходе предвыборного митинга перед своими сторонниками в штате Северная Каролина, запись которого обнародована на странице американского лидера в соцсети Twitter.

«У нас нет свободы прессы. И, наверное, давно ее не было, как у нас говорят, свободы прессы по-американски. У нас есть замалчивание со стороны прессы», — сказал Трамп.

Также действующий президент США назвал нынешнюю ситуацию с американскими СМИ «полной противоположностью» свободе прессы.

Кроме того, как считает Трамп, «лживые» СМИ делают попытку «проигнорировать или даже скрыть коррумпированность» кандидата от Демократической партии США на пост президента страны — Джозефа Байдена.

«Это должен быть скандал, но никто не пишет об этом. <…> Никто не говорит об этом, никто не имеет права говорить об этом, это называется замалчивание», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демпартии Джо Байден в случае победы на выборах введёт в стране обязательное требование о ношении защитных масок.