Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демпартии Джо Байден в случае победы на выборах введёт в стране обязательное требование о ношении защитных масок. Об этом он написал в своем Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»

"Администрация Байдена введёт обязательное ношение защитных масок в общенациональном масштабе», — написал он.

Также он заявил, что в случае его победы будет гарантирован доступ к «постоянному, надёжному и бесплатному» тестированию на COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента США пройдут 3 ноября в условиях ожесточённого противостояния действующего президента Дональда Трампа и его соперника от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Ранее Трамп заявил, что все шаги кандидата демократов контролируются СМИ и Байден будет поступать так, как они ему укажут. Из-за этого, как считает Трамп, в случае победы его соперника, рейтинги таких изданий, как The New York Times и The Washington Post, упадут. Президент полагает, что после этого они захотят вернуть его в Белый дом вместо Байдена.