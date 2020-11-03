Вашингтон, , 07:53 — REGNUM Палата представителей США готова к сценарию, при котором победителя президентских выборов придётся определять законодателям, заявила 2 ноября спикер палаты Нэнси Пелоси в интервью радиостанции NPR.

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По её словам, такая ситуация может возникнуть при спорных результатах голосования на выборах.

«Мы понимаем, что такое закон и главенствующая роль Конгресса и особенно палаты представителей, когда речь заходит о подсчете голосов», — сказала Пелоси.

Она добавила, что спорная ситуация станет следствием «безответственности» действующего президента США Дональда Трампа, проявляющейся в неуважении к Конституции, демократии и к честности выборов.

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Напомним, выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Для избрания на высший руководящий пост кандидат должен получить поддержку абсолютного большинства выборщиков.

В случае отсутствия такого большинства в ход выборов по XII поправке к Конституции США (принята в 1804 году) может вмешаться палата представителей. Преимущество в ней принадлежит представителям Демократической партии, от которой на пост президента баллотируется бывший вице-президент Джо Байден.

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