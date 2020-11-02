Додома, , 21:45 — REGNUM Полиция Танзании арестовала главных деятелей оппозиции, в том числе бывшего кандидата в президенты Тунди Лису, 2 ноября сообщает агентство Reuters.

Также были задержаны оппозиционные лидеры Фридман Мбове, Годблес Лема, Аруши Мджини, Бонифаций Джейкоб. Все они подозреваются в подстрекательстве к беспорядкам.

Выборы президента Танзании состоялись 28 октября, победу на них с 84% голосов одержал действующий глава государства Джон Магуфули.

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