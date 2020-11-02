Дар-эс-Салам, Танзания, , 15:26 — REGNUM Полиция Танзании подтвердила арест нескольких оппозиционных деятелей, в том числе председателя партии «За демократию и прогресс» (CHADEMA) Фримена Мбове, в преддверии запланированных на понедельник, 2 ноября, акций протестов против результатов выборов. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на заявление полиции.

В соответствии с заявлением, арестованные политики якобы хотели нарушить правопорядок, протестуя против результатов прошедших на прошлой неделе выборов.

Напомним, что лидеры партий CHADEMA и ACT-Wazalendo призывали к массовым акциям протеста с понедельника, чтобы потребовать проведения повторного голосования.

Действующий президент Джон Магуфули был объявлен победителем с 84% голосов. Его «Революционная партия» (ССМ) также получила подавляющее большинство мест в парламенте.

Глава полиции Дар-эс-Салама Лазаро Мамбосаса заявил, что запланированные на понедельник протесты были запрещены. Он сказал, что некоторые оппозиционные деятели планируют провести насильственные протесты, несмотря на запрет.

Среди других арестованных — бывший депутат парламента от Аруши Годблесс Лема, бывший мэр Аруши Бонифаций Якоб.

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