Москва, , 17:19 — REGNUM Депутаты Госдумы от КПРФ намерены подготовить поправку в законопроект о реформе ОМС, возвращающую норму о том, что медучреждения не могут отказать пациенту в лечении через ОМС. Об этом сообщила депутат Госдумы Вера Ганзя (КПРФ).

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект, исключающий страховщиков из финансирования бесплатного лечения в федеральных медучреждениях. Инициатива также содержит норму, исключающую из законодательства положение о том, что нельзя отказать больному в лечении через ОМС.

«Ко второму чтению внесём поправку — занимается этим (депутат Госдумы от КПРФ) Алексей Куринный), возвращающую эту норму. У правительства и единороссов всегда так — в нормальный закон они стараются обязательно впихнуть ложку дёгтя — какую-нибудь антинародную норму», — отметила Ганзя в Facebook.

Читайте также: Госдума поддержала реформу медицинского страхования

В ходе обсуждения законопроекта в первом чтении комитет Госдумы по охране здоровья обратил внимание на то, что «исключается положение о том, что медицинская организация не вправе отказать застрахованным лицам в оказании медицинской помощи в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования».

Читайте ранее в этом сюжете: Глава ФОМС рассказала о причинах различия медпомощи по регионам России