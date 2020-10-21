Москва, , 16:32 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, исключающий страховщиков из финансирования бесплатного лечения в федеральных медучреждениях, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

Предусматривается наделение Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) отдельными полномочиями страховщика в части организации оказания и оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам федеральными медицинскими организациями. Федеральные медицинские организации будут осуществлять деятельность в системе обязательного медицинского страхования в соответствии с договорами, заключаемыми между ними и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования.

Финансироваться федеральные медицинские центры будут напрямую из федерального фонда ОМС. Одновременно вводится заявительный (сейчас уведомительный) порядок включения медорганизаций, участвующих в системе ОМС. Заявки должны отправляться в территориальный фонд ОМС, где работает или планирует работать клиника по программе ОМС.

Контрольные функции у страховых компаний предлагается забрать и передать фонду. Обеспечивать защиту прав пациентов, информировать их, готовить иски к медорганизациям по конфликтным ситуациям также предлагается не страховщикам, а территориальным фондам.

Комитет Госдумы по охране здоровья обращает внимание, что «исключается положение о том, что медицинская организация не вправе отказать застрахованным лицам в оказании медицинской помощи в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования».

Кроме того, указали в комитете, перечень нормативных правовых актов к законопроекту не содержит акта, регулирующего порядок направления застрахованного в федеральную медицинскую организацию, хотя целью законопроекта является обеспечение доступности медицинской помощи, оказываемой федеральными медицинскими организациями, для граждан, которым по медицинским показаниям необходима медицинская помощь более высокого уровня.

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