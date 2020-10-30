Москва, , 13:45 — REGNUM Теракт в Ницце — это не рядовой случай, а симптом нерешаемой пока проблемы нелегальной иммиграции, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, к. и. н Дмитрий Асташкин.

«У Туниса и Франции немало исторических связей. В 1881 года был создан Французский протекторат Тунис, который существовал до обретения независимости в 1956 году. В 1963 Тунис заключил с Францией соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции.

Десятки тысяч тунисцев легально трудились во Франции. Была и ползучая нелегальная иммиграция — из-за политических потрясений и экономических проблем (Первая Жасминовая революция 1987 года).

Резкий рост числа нелегальных иммигрантов начался после Второй Жасминовой революции 2010−2011 года. С тех пор молодежь Туниса на перегруженных лодках пытается доплыть до Италии, а оттуда попасть во Францию.

В 2011 году Франция даже блокировала въезд на территорию страны поездов с мигрантами-тунисцами из Италии. Прошло время, но ситуация остается напряженной.

Нелегальные беженцы не социализируются, боясь депортации. Среди них растет влияние радикальных сил. Так что теракт в Ницце — это ужасная иллюстрация к проблеме нелегальной иммиграции», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, расследование после сообщений о том, что напавший на собор Нотр-Дам во французском городе Ницца был выходцем из Туниса, начала тунисская прокуратура.

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