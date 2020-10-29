Ницца, Франция, , 23:22 — REGNUM Полиция Франция предполагает, что человек, совершивший вооруженное нападение в Ницце и убивший трех человек, является выходцем из Туниса. Об этом в четверг, 29 октября, сообщает Reuters.

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Как предполагает полиция Франции, нападавший — 25-летний выходец из Туниса, недавно приехавший в Ниццу из Италии. Человек, убивший троих прохожих, был тяжело ранен полицией и теперь находится в больнице.

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Напомним, ранее, 29 октября, премьер-министр Италии Джузеппе Конте осудил нападение на нескольких человек во французском городе Ницца, назвав его «гнусной атакой».

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