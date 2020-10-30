Ереван, , 12:38 — REGNUM В данный момент на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе ведутся интенсивные военные действия. Об этом 30 октября сообщил официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в соцсети Facebook.

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«В настоящий момент идут интенсивные бои на южном фронте», — написал в своем сообщении Ованнисян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее азербайджанский министр образования Эмин Амруллаев сообщил, что с момента обострения конфликта в Нагорном Карабахе в Азербайджане погибли девять школьников.