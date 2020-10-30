Баку, , 11:58 — REGNUM С момента обострения конфликта в Нагорном Карабахе в Азербайджане погибли девять школьников. Об этом 30 октября сообщил на брифинге азербайджанский министр образования Эмин Амруллаев.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нагорный Карабах: перемирие только на бумаге — все новости»

"За последний месяц погибли девять наших учащихся», — сказал он.

Также Амруллаев отметил, что в результате военных действий некоторые из школ пришли в негодное состояние.

Как передавало ИА REGNUM, ранее армянский омбудсмен Арман Татоян сообщил, что оказавшийся в плену в результате ведущихся ВС Азербайджана боевых действий в Нагорном Карабахе 84-летний житель Карабаха гражданин Армении Миша Мелкумян скончался.