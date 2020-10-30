Ереван, , 10:07 — REGNUM Оказавшийся в плену в результате ведущихся ВС Азербайджана боевых действий в Нагорном Карабахе 84-летний житель Карабаха гражданин Армении Миша Мелкумян, скончался. Об этом 30 октября сообщил армянский омбудсмен Арман Татоян на своей странице в соцсети Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нагорный Карабах: перемирие только на бумаге – все новости»

«Только что узнал, что сегодня ночью скончался 84-летний Миша Мелкумян (гражданское лицо), который был захвачен в плен азербайджанскими вооруженными силами», — говорится в сообщении омбудсмена Армении.

Также Татоян отметил, что, по его мнению, пленный 84-летний мужчина мог погибнуть от жестокого обращения азербайджанских ВС с армянским пленными. В то же время, он выразил свои соболезнования все родственникам покойного.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что в будущем свой вклад в вопрос урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе может внести Иран.