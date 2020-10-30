Минск, , 11:46 — REGNUM В данный момент «как никогда» от эффективности работы руководства силовых структур зависят стабильность и благополучие жителей Белоруссии. Об этом 30 октября заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время представления сотрудникам МВД республики нового главы данного ведомства Ивана Кубракова и нового начальника ГУВД Минска Михаила Гриба.

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"Здесь собралось руководство силовых структур, от эффективности работы которых сегодня как никогда зависит и стабильность, и благополучие наших людей», — приводит слова белорусского лидера агентство БелТА.

Кроме того, Лукашенко отметил, что он рад именно в данном составе представлять новых главу МВД республики и начальника ГУВД столицы Белоруссии, а также выразить благодарность прежним руководителям, которые «продолжат службу на благо» страны и народа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии смогли обеспечить в Минске безопасность жителей города и его гостей, включая участников несанкционированных протестных акций.