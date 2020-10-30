Минск, , 11:16 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии смогли обеспечить в Минске безопасность жителей города и его гостей, включая участников несанкционированных протестных акций. Об этом 30 октября заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время представления МВД республики нового главы данного ведомства Ивана Кубракова и нового начальника ГУВД Минска Михаила Гриба.

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"Именно благодаря организации оперативно-служебной деятельности, тому, как грамотно распределены силы и средства, была обеспечена безопасность жителей и гостей столицы, в том числе участников несанкционированных мероприятий», — заявил Лукашенко, чьи слова приводит агентство БелТА, говоря о профессиональном пути Кубракова, который до назначения главой МВД Белоруссии занимал пост начальника минского ГУВД.

Также белорусский президент отметил, что при выборе нового министра внутренних дел республики обсуждалось около десятка кандидатур, так ка, по его мнению, «за последнее время выросло новое поколение представителей силового блока, достойных занимать высокие государственные посты».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее нового начальника ГУВД Минска, которым стал Михаил Гриб, представил коллективу белорусского министерства внутренних дел президент Белоруссии Александр Лукашенко.