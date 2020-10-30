Баку, , 09:56 — REGNUM В будущем свой вклад в вопрос урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе может внести Иран. Об этом 30 октября заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в интервью РИА Новости.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нагорный Карабах: перемирие только на бумаге – все новости»

По словам Гаджиева, Иран, как региональная страна и держава, тоже заинтересован в том, чтобы в регионе Южного Кавказа были обеспечены мир и безопасность.

«Может быть, в будущем будут какие-то механизмы, контактные группы в рамках этого процесса. Иран может тоже сделать свой вклад в процесс урегулирования конфликта», — заявил он.

Также помощник президента Азербайджана отметил, что визит замминистра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи в Баку стал плодотворным.

«Мы обсудили все вопросы двусторонней повестки дня, одновременно урегулирование конфликта (в Нагорном Карабахе — ред.). Иран тоже заинтересован в обеспечении мира и безопасности. Мы тоже очень высоко ценим, что Иран всегда поддерживал и поддерживает территориальную целостность Азербайджана в рамках ее международно признанных границ», — подчеркнул Гаджиев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что соблюдение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе невозможно обеспечить, не назвав того, кто виновен в его срыве.