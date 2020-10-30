Ереван, , 09:23 — REGNUM Соблюдение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе невозможно обеспечить, не назвав того, кто виновен в его срыве. Об этом 30 октября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время телефонной беседы с советником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном, его слова приводит пресс-служба армянского правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нагорный Карабах: перемирие только на бумаге – все новости»

Уточняется, что во время разговора армянский премьер-министр указал, что азербайджанская сторона три раза подряд нарушила договоренности о прекращении огня, последняя из которых была достигнута на встрече в Вашингтоне, чем игнорировала «все нормы международных отношений и усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ».

«Пашинян отметил, что Турция поддерживает Азербайджан в этом вопросе, и невозможно обеспечить соблюдение режима прекращения огня, не указывая, какая сторона нарушила его и кто заинтересован в продолжении войны», — также говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что американская сторона, со своей стороны, заверила, что будет продолжать посредническую деятельность по установлению режима перемирия и исключению того, что в данный конфликт будут вовлечены третьи силы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в азербайджанском минобороны сообщили, что ряд районов Азербайджана с утра 30 октября обстреливается с армянской стороны.