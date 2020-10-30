Баку, , 09:01 — REGNUM Ряд районов Азербайджана с утра 30 октября обстреливается с армянской стороны. Об этом 30 октября сообщает азербайджанское минобороны.

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«30 октября с 07:35 (6:35 мск) территория Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов подвергается артиллерийскому обстрелу», — говорится в сообщении.

Также указывается, что подразделения ВС Азербайджана в ответ на это предпринимают «адекватные меры».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что оптимальным решением конфликта в Нагорном Карабахе мог бы стать ввод туда российских миротворцев.