Париж, , 20:50 — REGNUM Установлены личные данные преступника, напавшего с ножом на людей в соборе Нотр-Дам в центре французского города Ницца, сообщает 29 октября телеканал «Аль-Арабия».

По информации телеканала, убийца является выходцем из провинции Кайруан на северо-востоке Туниса.

Террориста, утверждает телеканал, зовут Ибрагим бен Мухаммед Салех аль-Исауи. Он родился в городе Бу-Хаджиля.

По некоторым данным, во Францию он въехал с территории Италии, куда прибыл ранее нелегальным путем.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября террорист, выкрикивавший исламистские лозунги, напал с ножом на прихожан собора Нотр-Дам во французском городе Ницца. Одной из жертв он отрезал голову.

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