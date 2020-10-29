Майами, США, 29 октября 2020, 22:48 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил на предвыборном митинге во Флориде 29 октября, что его оппонент Джо Байден делал бы вакцину от коронавируса «четыре года».
Трамп объявил, что вакцина от COVID-19 в США появится уже «через несколько недель», и его правительство сделает вакцину «бесплатной для всех».
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