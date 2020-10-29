Лос-Анджелес, США, , 07:09 — REGNUM Почтовая компания в США не смогла обеспечить доставку конфиденциальных документов, касающихся кандидата в президенты Джо Байдена и его сына Хантера, сообщил 28 октября телеканал Fox News.

Вероятнее всего, бандероль была украдена на пути следования, но после опроса всех сотрудников почтовой компании руководство развело руками, не выдвинув ни одной версии случившегося.

«Бандероль с документами так и не дошла до Лос-Анджелеса. Утром 27 октября почтовая фирма уведомила нас о том, что посылка найдена вскрытой, а документы исчезли», — прокомментировал ситуацию ведущий телеканала Такер Карлсон, который должен был получить конверт.

По сведениям источников, документы должны были использоваться в интервью Карлсона на телеканале.

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