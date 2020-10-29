Ереван, , 13:54 — REGNUM Азербайджанская сторона при содействии России передала Армении тела 30 военнослужащих, которые погибли во время военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом 29 октября сообщает армянское минобороны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нагорный Карабах: перемирие только на бумаге – все новости»

«29 октября, благодаря исключительным посредническим усилиям РФ, тела 30 армянских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий, были переданы армянской стороне», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что это произошло при содействии полевой команды личного представителя действующего председателя ОБСЕ и представителей Международного комитета Красного Креста (МККК).

Кроме того, указывается, что при содействии МККК в Армению было также возвращено гражданское лицо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что МИД Армении обвинил власти Азербайджана в отказе от реализации соглашения по прекращению огня в Нагорном Карабахе.