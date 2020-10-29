Ереван, 29 октября 2020, 13:20 — REGNUM МИД Армении обвинил власти Азербайджана в отказе от реализации соглашения по прекращению огня в Нагорном Карабахе, сообщили в министерстве.
В дипломатическом ведомстве заявили, что азербайджанская сторона продолжает наносить удары по населенным пунктам в Нагорном Карабахе. В МИД Армении добавили, что в вооруженном конфликте прямое участие принимает Турция и боевики международных террористических организаций.
«Они преследуют цель уничтожения армянского народа в Нагорном Карабахе», — считают в МИД.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября в Женеве должна была состояться встреча глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова. Мероприятие перенесено на 30 октября.
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