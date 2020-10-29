Джакарта, , 08:42 — REGNUM Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что поддерживает суверенитет Индонезии вблизи острова Натуна в Южно-Китайском море, сообщает Sindonews.

Майкл Помпео сообщил об этом после встречи с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди в Джакарте 29 октября 2020 года.

Выступая во время совместного заявления для прессы, Майкл Помпео сначала повторил, что США отвергают претензии Китая в отношении Южно-Китайского моря.

«Как законопослушная страна, мы отвергаем претензии Китая в отношении Южно-Китайского моря. Также очевидно смелое руководство Индонезии в вопросе Южно-Китайского моря в АСЕАН, а также в Организации Объединенных Наций», — заявил госсекретарь США, добавив, что позиция Индонезии в регионе и усилия Джакарты по защите своей территории являются образцовыми, и Вашингтон поддерживает это.

«Мы также приветствуем пример Индонезии в поддержании морского суверенитета, особенно в море Натуна. Я с нетерпением жду совместной работы над новыми способами обеспечения безопасности на море для защиты наиболее загруженных торговых путей», — отметил Майкл Помпео.

Между тем Ретно Марсуди заявила, что Южно-Китайское море необходимо сохранить как стабильный и мирный регион. Поэтому глава МИД Индонезии призвала все стороны соблюдать действующее законодательство, чтобы обеспечить стабильность в регионе.

«Для Индонезии Южно-Китайское море должно оставаться стабильным и мирным регионом. Международное право должно соблюдаться и выполняться. Поэтому каждое действие должно осуществляться в соответствии с общепризнанными принципами», — добавила Ретно Марсуди.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после визита в Индонезию госсекретарь США Майкл Помпео прибудет во Вьетнам в рамках турне по странам Азии.

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