Джакарта, , 15:24 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что госсекретарь США Майк Помпео посетит Индонезию на следующей неделе, сообщает Sindonews.

«Помимо двусторонней встречи, Помпео также примет участие в форуме молодежного движения Ансор, посвященного диалогу между религиями и цивилизациями», — заявила глава МИД Индонезии.

Ретно Марсуди заявила, что США являются одним из важных партнеров Индонезии. По её словам, Индонезия желает и дальше строить прочное, взаимовыгодное партнерство с США.

«Твердая приверженность укреплению партнерства находит отражение в интенсивных визитах официальных лиц двух стран даже во время пандемии», — отметила Ретно Марсуди.

Стороны обсудят коммерческие вопросы, вопросы безопасности и дипломатии.

Ранее было объявлено, что Майк Помпео в выходные отправится в недельную поездку в Южную Азию. Помимо Индонезии, госсекретарь США посетит Индию, Шри-Ланку и Мальдивы с 25 по 30 октября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах заявил, что государство поддерживает дружественные двусторонние отношения с США и Китаем.

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