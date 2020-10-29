Москва, , 04:15 — REGNUM Выполнение российских государственных программ напрямую зависит от способности власти на всех уровнях сделать упор на выполнении запланированного, не заменяя дел бесконечным размножением предписаний. О том, что до сих пор мешает выполнить это, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Бюджетное планирование и госпрограммы живут в параллельных мирах, пересекаясь при необходимости обеспечить финансирование госпрограмм так, как будто эта встреча была случайной. Отсюда и затруднения, связанные с необходимостью выделения средств на программы, за ходом выполнения которых как будто никто и не следил.

Парадоксальная ситуация, но она повторяется с упорством, достойным лучшего применения. Специалисты Счетной палаты уже выявили причину неисполнения, обнаружившуюся в ошибочном методе прогнозирования. Но сколько еще придется стране ждать необходимых мер по принятию разумных планов и аккуратному их обеспечению? Читайте статью Андрея Маленького «Можно ли решить национальные задачи размножением бумаг, законов и проектов?».