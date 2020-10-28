Баку, , 10:22 — REGNUM Армянская сторона продолжает нарушать режим прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом 28 октября говорится в заявлении пресс-службы минобороны Азербайджана.

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«28 октября ночью и утром вооруженные силы Армении в разное время обстреляли населенные пункты наших населенных пунктов и части на армяно-азербайджанской границе», — указывается в сообщении.

Кроме этого, уточняется, что с армянской территории якобы были обстреляны Товузский, Кедабекский, Дашкесанский и Губадлинский районы Азербайджана и добавляется, что территория Агджабадинского района подверглась обстрелу 28 октября с 07:35 до 09:00 (с 6:35 до 08:00 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение о присвоении звания «Герой Арцаха» экс-министру обороны Нагорно-Карабахской республики (НКР) Джалалу Арутюняну принял президент НКР Араик Арутюнян.